Tam kapanmadan sonra kontrollü geçiş başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın ardından vakaların düşmesiyle birlikte kontrollü geçiş döneminin başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

VAKA SAYISINDA HEDEF 5 BİN

Hedefin vaka sayısını 5 binin altına düşürmek olduğunu ifade eden Bakan Fahrettin Koca, bunun için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

BODRUM'DA VAKA ARTIŞ RİSKİ

Bodrum'a yaşanan akınla ilgili de konuşan Sağlık Bakanı Koca, durumun vaka artış riskini artırdığını dile getirdi.

TAM AÇILMA SORUSU

Fahrettin Koca, Abdulkadir Selvi'nin "Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak?" sorusuna, "Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.