Tanju Özcan: Ben kaşar bir siyasetçiyim

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Abant Gölü Milli Parkı ve Yedigöller Milli Parkı’na Düzce’den yol açılacağı ve Bolu Dağı’nın adının “Düzce Dağı” olması açıklamasında bulunmuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bunun üzerine Özlü'ye, Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk oturumunda yanıt verdi.

"AĞRI DAĞI'NIN ÜÇTE İKİSİ IĞRDIR'DA, HİÇ IĞDIRLILAR 'AĞRI DAĞI YERİNE IĞDIR DAĞI DİYELİM' DEMİYOR"

Özcan, Özlü’nün “Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun” açıklamasına değinerek şu sözleri sarf etti:

Düzce’deki su hatları değişecek ‘Niye değişmedi?’ diye bana sorulmasın diye ikide bir Bolu’ya bulaşıyor. Yok, ‘Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun’. Ya kardeşim, zaten Düzce’nin adı nereden geliyor? Düz olmasından geliyor.



Şimdi, Ağrı Dağı’nın üçte ikisi Iğdır’da. Hiç Iğdırlılar ‘Ağrı Dağı yerine Iğdır Dağı diyelim’ demiyor. Bolu Dağı’nın üçte biri Düzce mülki hudutlarında kalıyor. Bu tartışmalar niye çıkıyor?

KENDİSİNİ "KAŞAR BİR SİYASETÇİ" OLARAK TANIMLADI

Açıklamalarının devamında 'kaşar siyasetçi' vurgusu yapan Tanju Özcan, son olarak şöyle dedi:

Düzce Belediye Başkanı şunu bilsin, ben kaşar bir siyasetçiyim. Hem de çift kaşar. Yani o iyi bir bürokrat olabilir, yüksek eğitim de almış olabilir. Ama siyasetçi olmak farklı bir şey. O giderken biz o yoldan dönüyorduk.

"BİR DE BENİM ÜZERİMDEN SOSYAL MEDYADAN TAKİPÇİ KASIYOR"

Dolayısıyla, sen Düzce’de tartışılmasını istemediğin konular olduğunda salla Bolu’ya. Biz de cevap veriyoruz. Bir de benim üzerimden sosyal medyada takipçi kasıyor. Uyardı arkadaşlar, artık cevap vermiyorum ama cevap verenleri de kutluyorum.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Faruk Özlü, Bolu’ya dair açıklamalarda bulunmuş ve kentin doğasını beğendiğini ifade eden şu sözleri sarf etmişti:

Tanju bey kaostan beslenen bir politika izliyor. Bizim tarzlarımız farklı. Bolu’ya gizlice gidiyorum. Kendi arabamla, Bolu’yu çok durgun gördüm. 5-6 yıldır yerinde duruyor. Bolu ve Düzce’nin birlikte çalışmasından yanayım.

ÖZCAN: "DEMEK GİZLİ GİZLİ BOLU'YA GELİYORSUN"

Özlü'nün açıklamalarının ardından iki şehrin belediye başkanları arasında sosyal medya üzerinden atışma başlamış ve Tanju Özcan'dan yanıt gecikmemişti.

Özcan ise, Faruk Özlü’nün yapay zeka ile Bolu’ya gelişinin canlandırıldığı bir video yayınlayarak, "Seni gidi kurnaz Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, demek gizli gizli Bolu’ya geliyorsun. Sobelenmişsin ama." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZLÜ: "AKÇAKOCA'YA GELSİN, BİRAZ KUMDA OYNASIN"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de video hakkındaki düşüncelerini paylaşarak, "O röportajda da söyledim. Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir arkadaşımız. Çalıntı haber. Ama benim ona tavsiyem, Akçakoca’ya gelsin, biraz kumda oynasın." demişti.