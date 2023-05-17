Tanju Özcan: Davutoğlu'nu kutluyorum, hiç oy almadan 10 milletvekili çıkardı Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs seçiminde yüzde 1 bile oy alamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yüklenerek, "Davutoğlu’nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun." dedi.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılan seçim ile birlikte halk tarafını belli etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5 oy alması ile birlikte, hiçbir aday 50+1’i yakalamadığı için seçim 2. tura gitti. Vatandaşlar 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek.

Seçimden önce milletvekilliği seçimlerine ortak listeyle girmeyi kararlaştıran Millet İttifakı'nda ise küçük ortaklar, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet ve Demokrat Parti'nin adayları, CHP'nin listelerinde kendilerine yer bulmuştu.

Seçimin ardından küçük ortakların aldığı oy oranı ve çıkardıkları milletvekili sayısı ortaya çıkınca tepkiler büyüdü.

"Davutoğlu'nu kutluyorum, hiç oy almadan 10 milletvekili çıkardı"

O tepkilerden birini de Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özcan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedefine alarak şunları yazdı:

"Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun.



- Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdı.



- CHP’den oy aşırdı.



- Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa’yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye’ye sığdırdı.



- İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı.



Erdoğan kapının önüne koyunca CHP’ye sığındı.



Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış."

Davutoğlu o paylaşımı silmek zorunda kaldı

Özcan paylaşımında, Davutoğlu'nun vekillerle birlikte çektirdiği fotoğrafı da paylaştı. Davutoğlu, çıkardıkları milletvekillerini paylaştığı görselde, "Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından CHP'lilerden gelen tepkiler üzerine Davutoğlu paylaşımını silmek zorunda kaldı.