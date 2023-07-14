Tanju Özcan partiden ihraç edileceğini öğrendi! Bu zevki onlara tattırmayacağım istifa edeceğim... Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yaptıktan sonra onu Atatürk'e şikayet eden Tanju Özcan, partiden atılacağını öğrendi. Özcan, erken davranarak ayın 19'unda istifa edeceğini açıkladı.

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Tarihi seçim sonrası CHP’de kargaşa devam ediyor…

Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet eden isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, harekete geçti.

Bolu’dan Ankaraya yürüyüş gerçekleştiren Özcan, Anıtkabir’de Kılıçdaroğlu’nu Atatürk’e şikayet etti.

Yürüyüşünün son gününde CHP Genel Merkezi önüne giden Özcan, Kılıçdaroğlu’na bir de koltuk fırlattı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya konuştu.

"Genel başkan talimat vermiş..."

Özcan, konuşması sırasında genel başkan talimatıyla partiden atılacağını öğrendiğini açıkladı.

Talimatı öğrendikten sonra Temmuz ayının 19’unca istifa etmeye karar verdiğini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti;

"Bu zevki onlara tattırmamak için istifa edeceğim"