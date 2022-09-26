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    Tanju Özcan'a 1 yıl geçici ihraç kararı verildi

    Tanju Özcan'a 1 yıl geçici ihraç kararı verildi

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu, oy birliği ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 1 yıl geçici olarak CHP üyeliğinden çıkarılmasına karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 18:13
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 18:27
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    Birçok skandala imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda meclis toplantısı sırasında çirkin davranışlar sergiledi.

    Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söylemleri ve devamında kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde tepkiye neden oldu.

    Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    CHP Disiplin Kurulu Tanju Özcan için toplandı

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç istemiyle sevk edilen Tanju Özcan için bugün toplandı.

    1 yıl geçici ihraç kararı verildi

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici ihraç kararı verildi.

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu bu kararı oy birliğiyle aldı.

     

    Ayrıntılar geliyor...

    Tanju Özcan a 1 yıl geçici ihraç kararı verildi #1


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