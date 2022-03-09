Tansu Çiller siyasete dönecek mi? 'Milletimi özledim' diyerek açıkladı...

Siyaset hayatında yeniden aktif rol üstleneceği iddia edilen Tansu Çiller, parti kuracağına ilişkin haberleri cevapladı. Çiller siyasete dönecek mi sorusu ise vatandaşların gündeminde...

Yeniden siyaset sahnesine dönüş yapmaya hazırlandığı iddia edilen eski başbakan Tansu Çiller, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 seçimleri için geri sayım sürerken, Tansu Çiller aday mı olacak merak ediliyordu.

Eski Başbakan Çiller'in parti kuracağı yönündeki iddialar da ortaya atıldı.

“Bana talep olmazsa siyasetle meşgul olmam” diyen Çiller, siyasete dönüşüne dair kararını anlattı.

Çiller'in genel başkanlığı 14-15 Aralık 2002 tarihlerinde yapılan DYP 7. Olağan Büyük Kongresi'yle sona ermiş ve aktif siyasetten çekilmişti.

Peki Tansu Çiller yeniden aday olacak mı? Tansu Çiller parti mi kuruyor? İşte merak edilenler...

"TANSU ÇİLLER SİYASETE DÖNECEK Mİ"

"Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde 'Siyasette Kadın' oturumunda konuşan Tansu Çiller, toplumu kucaklayan bir merkez sağ oluşumunu düşündüğünü belirterek parti kuracağı yönündeki iddialara; şöyle cevap verdi:

"TECRÜBELERİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

"Bu millet bana sadece ilk kadın başbakanlığı görevini vermedi. İlk kadın hazine bakanı, ilk kadın içişleri bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı ve sonrasında ilk kadın başbakanlığı verdi. Ben milletimi özledim. Beni aktif siyasete katmak için geçmişte de otobüslerle geldiler. Eğer ülkemi büyük bir sıkıntıda görmezsem, ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, bana bir talep de olmazsa siyasetle meşgul olmam. Ancak gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum."

"PARTİ KURACAĞIM ANLAMINA GELMİYOR"

"Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret."