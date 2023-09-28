Hac kuraları için tarih verildi: En geç kasım ayının başında çekilecek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gelecek yıl hac yolculuğuna Türkiye'den 85 bin hacı adayının uğurlanacağını kaydederek, kuraların ekim sonu veya kasım başında gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Milyonlarca Müslüman, kutsal topraklara ulaşmak için Diyanet'in açıklamasına kulak kesildi.

Önemli haber ise bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş, TRT Haber özel yayınında soruları cevapladı, gündemi değerlendirdi.

"En geç kasım ayı başında kuralar çekilecek"

2024 hac yolculuğu için başvuruların devam ettiğini ifade eden Erbaş,

Müracaatlar bittikten bir müddet sonra ki öyle zannediyorum çok geciktirmeyeceğiz. Belki kasımın başlarında, belki ekimin sonlarında kura çekimi merasimimizi gerçekleştireceğiz.

Hacca gitmek için geçmiş yıllarda müracaat eden kişi sayısının yaklaşık 2,5 milyon olduğunu aktaran Erbaş, "Bu yıl ne kadar olacak ona bakacağız. Onlar içinden 85 bin kadar kardeşimize kura çıkacak." diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları lanetliyorum"

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıları lanetleyen Erbaş, İslam dininde kutsallara hakaret etmenin olmadığını söyledi.

Erbaş, şöyle devam etti: