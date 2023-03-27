Tarihi Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu Eminönü Mısır Çarşısı’nda Ramazan hareketliliği sürüyor. Mısır Çarşısı’nda tatlı, baharat, kuruyemiş ve hurma almak isteyenlere onlarca çeşit seçenek sunuluyor.

İHA

İstanbul’un en eski kapalı çarşılarından olan Mısır Çarşısı’nda Ramazan hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan alışverişi için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Mısır Çarşısı’nda Ramazan'ın ilk günlerinden beri yoğunluk sürüyor.

Çarşıda, Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurma çeşitlerinde ziyaretçilere birçok seçenek sunuluyor.

Esnaflar Ramazan bereketini yaşıyor

Baharat, tatlı ve kuruyemiş almak isteyenlerin de tercih ettiği çarşıda esnaflar, Ramazan'ın bereketini yaşıyor. Esnaf çarşıda ramazan ayında daha fazla yoğun olduğunu belirtiyor.

Mısır Çarşısı’nın çok değerli çarşı olduğunu belirten esnaf Mahmut Yıldız, “Buraya dünyanın dört bir yanından gelen turist oluyor. Gördükleri tarih karşısında fotoğraf çekmeden gitmiyorlar. Mısır Çarşısı deyince akla lokum, çay çeşitleri, hurma, kuruyemiş, baharat gibi ürünler geliyor. Burası sadece turistler değil Türklerin de uğrak noktası. Mısır Çarşısı’nda Ramazan ayında ayrı bir hava oluyor. Ramazan gelince bereketiyle birlikte geliyor. Normal güne göre yoğunluk daha fazla oluyor. Ramazan alışverişinde ise genelde hurma çeşitleri, baharat çeşitleri gibi ürünlere büyük talep oluyor. Bu talep Ramazan öncesinde de oluyor. Ramazan ayında Mısır Çarşısı normal güne göre daha kalabalık oluyor.” şeklinde konuştu.

"Ramazan heyecanı çok güzel oluyor burada"

Ramazan alışverişine geldiğini belirten bir vatandaş, “Hurma ve baharat almaya geldim. Burada binlerce çeşit oluyor. Ramazan ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Ramazan heyecanı çok güzel oluyor burada. Eskiden daha güzeldi tabii. Mısır Çarşısı'nı çok beğeniyorum.” ifadelerini kullandı.