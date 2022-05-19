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Tarihi yolcuğuna katılın: THY 19 Mayıs Hatıra Bileti alma ekranı

Tarihi yolcuğuna katılın: THY 19 Mayıs Hatıra Bileti alma ekranı

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Samsun'a bir uçuş gerçekleştirecek. Bu yolculuğa sanal olarak katılmak isteyenler ise hatıra bileti alabilecek.