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- Tarihi yolcuğuna katılın: THY 19 Mayıs Hatıra Bileti alma ekranı
Tarihi yolcuğuna katılın: THY 19 Mayıs Hatıra Bileti alma ekranı
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Samsun'a bir uçuş gerçekleştirecek. Bu yolculuğa sanal olarak katılmak isteyenler ise hatıra bileti alabilecek.
- Haber Merkezi
- 19.05.2022 - 10:04
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılına özel "Hatıra Bileti" etkinliği başlattı.
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda özel Samsun'a bir uçuş gerçekleştirecek.
19 Mayıs Samsun uçuşuna katılmak isteyen gençler, kendi ismiyle hazırlanan bilet görselini oluşturabilecek ve sosyal medyada paylaşabilecek.
Peki, THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar....
THY 19 Mayıs hatıra bileti ekranı
Türk Hava Yollarının hazırladığı siteye giriş yaptıktan sonra, adını ve soyadını yazarak '19 Mayıs Hatıra Bileti' oluşturabiliyor ve biletini #bağımsızlıkyolculuğu etiketi ile sosyal medyadan paylaşabiliyor.
Hatıra bileti, https://ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ adresinden oluşturulabiliyor.