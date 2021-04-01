Tarihte bugün: 1 Nisan Şaka Günü nasıl ortaya çıktı?

Fransızlar tarafından başlatılan ve tüm dünyada yüz yıllardır kutlanılan 1 Nisan, şaka günü olarak kabul edilmiştir. Peki 1 Nisan'da neden şaka yapılır, tarihçesi nedir?

1 Nisan Şaka Günü insanların birbirlerine şaka yaparak eğlendikleri bir gün olarak bilinir. Tüm dünyada hemen hemen aynı tarihte kutlanmakta olup bugünün ortaya çıkış hikayesi hakkında pek çok efsane bulunmaktadır.

1 Nisan'da insanlar sevdikleriyla şakalaşır, kimi zaman güldürür kimi zaman korkutur..

Buna göre; 1 Nisan Şaka Günü nasıl ortaya çıktı? 1 Nisan hakkında bilgiler..

1 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Nisan 1 şakalarının ortaya çıkış tarihi ile ilgili rivayetlerden birisi Fransızlara dayanmaktadır. Bu rivayet göre, Roma İmparatoru Sezer M.Ö. 46 yılında takvimin başlangıç ayı olarak Ocak ayının olduğunu ilan etmiştir.

Buna rağmen 16. Yüzyıl ortalarına kadar Avrupa’da takvim başlangıcı yani yeni yıl olarak bahar aylarının başlangıç tarihi olarak da kabul edilen Mart ayının 25 kullanılmaya devam edilmiştir.

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ TARİHÇESİ

Roma İmparatoru Sezar M.Ö. 46 yılında takvimin başlangıcını Ocak ayı olarak ilan ettiyse de, çok uzun bir süre daha, 16. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da yeni yıl geleneksel olarak, bahar aylarının başlangıç tarihi olarak da kabul edilen Mart ayının 25’inde başlardı.

Sezar’dan tam 1610 yıl sonra, 1564’de Fransa Kralı IX. Charles, takvimi değiştirerek yıl başlangıcını Ocak ayının birinci gününe almıştır. O zamanın iletişim koşullarında bazı insanların bu gelişmeden haberi olmamıştır.

Bazıları ise bu kararı protesto etmek amacıyla eski adetlerini sürdürmüşlerdir. Bu çerçevede 1 Nisan’da partiler düzenlemeye, birbirlerine hediyeler vermeye devam etmişlerdir.

Yeni takvimden haberdar olup onu kabul edip uygulayan diğerleri ise bunları ‘1 Nisan aptalları’ olarak nitelendirip bu güne ‘Bütün Aptalların Günü’ adını vermişlerdir. Bu günde diğerlerine sürpriz hediyeler vermişler, yapılmayacak partilere davet etmişler, gerçek olması mümkün olmayan haberler üreterek yaymışlardır.

Yıllar sonra takvimin ayları yerine oturup Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kendi kültürlerinin bir parçası olarak görmeye başladılar.

Zaman içinde bu geleneği gittikçe süsleyerek, zenginleştirerek ve yaygınlaştırarak devam ettirdiler. Fransız kökenli bu geleneğin İngiltere’ye ulaşması yaklaşık iki yüzyıl sürmüştür. Oradan da Amerika’ya ve bütün dünyaya yayılmıştır.

FRANSIZLARIN "NİSAN BALIĞI" KAVRAMI

Nisan 1 tabiri bir de ‘Nisan Balığı’ kavramı olarak da tabir edilmektedir.

Fransa’da yılın bu döneminde balık avının yasak olmasından dolayı bazı şaka severlerin balık avcılarını kandırmak için ırmaklara ‘Nisan Balığı’ diye bağırarak çiroz ringa balıkları atmaları sonucunda bu şaka kavramı ortaya çıkmıştır.

Günümüzde bu gelenek yapılmasa da balık şeklinde çikolatalar yenerek, insanların arkasına kâğıttan balıklar iliştirilerek, dostlar işletilerek bu özel şaka geleneği hala yaşatılmaktadır.