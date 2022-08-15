Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim yapılmasının ardından yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı indirim çerçevesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bugün marketlerinde indirim yaptı.

Vatandaşların akınına uğradı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başladı.

Kuyruklar oluştu

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, fiyatların güncellenmesinin ardından indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Bazı marketlerde kuyruk oluşurken, vatandaşlar indirimli ürünleri alarak marketten ayrıldı.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

"Çok güzel indirimler var"

Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar diğer marketlerin de fiyatları düşürmesini beklediklerini ifade ederek, “Çok güzel indirimler var bu indirimlerin tüm marketlerde ara sıra olması güzel olur” ifadelerini kullandı.

İHA'nın aktardığına göre bir başka vatandaş ise “Her şey yolunda indirimi Cumhurbaşkanımız açıklamıştı zaten” dedi.

"Cumhurbaşkanımız sayesinde mağduriyet gideriliyor"

Son olarak başka bir vatandaş da, “Ülkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var Tarım ve Kredi'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşımızın mağduriyeti gideriliyor. Yağ, şeker, pirinç ve birçok üründe indirim var” dedi.