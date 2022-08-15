Petrol
96.62
-1.56%
Euro
18.3962
-0.03%
Dolar
17.9612
0.16%
Altın
1.033
-0.57%
Borsa
2867
0.11%
Bitcoin
434.644
-2.89%
BTXN Coin
6.44
-1.22%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

    Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim yapılmasının ardından yoğunluk oluştu.
    • 15.08.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı indirim çerçevesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bugün marketlerinde indirim yaptı.

    Vatandaşların akınına uğradı

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başladı.

    Kuyruklar oluştu

    Tarım Kredi Kooperatif marketleri, fiyatların güncellenmesinin ardından indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

    Bazı marketlerde kuyruk oluşurken, vatandaşlar indirimli ürünleri alarak marketten ayrıldı.

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

    "Çok güzel indirimler var"

    Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar diğer marketlerin de fiyatları düşürmesini beklediklerini ifade ederek, “Çok güzel indirimler var bu indirimlerin tüm marketlerde ara sıra olması güzel olur” ifadelerini kullandı.

    İHA'nın aktardığına göre bir başka vatandaş ise “Her şey yolunda indirimi Cumhurbaşkanımız açıklamıştı zaten” dedi.

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #1

    "Cumhurbaşkanımız sayesinde mağduriyet gideriliyor"

    Son olarak başka bir vatandaş da, “Ülkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var Tarım ve Kredi'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşımızın mağduriyeti gideriliyor. Yağ, şeker, pirinç ve birçok üründe indirim var” dedi.

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #2

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #3

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #4

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #5

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #6

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #7

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #8

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #9

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu #10


    İlginizi Çekebilir

    Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
    Gündem

    Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

    HAVA DURUMU RAPORU I 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?
    Yaşam

    HAVA DURUMU RAPORU I 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir