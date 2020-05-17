Tarım ve hayvancılıkta korona tedbirleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım alanlarında, gıda üretimi sırasında ve hayvan üretim yerlerinde alınacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede olumlu tablo çizmeye devam ediyor.

Başta hükümet tarafından alınan tedbirler, meyvelerini vermeye başladı. Ölüm ve vaka sayılarının düşmesi, iyileşen hasta sayısının da yükselmesi, en büyük umut oldu.

Tablonun iyiye gitmesiyle birlikte normalleşme sürecine geçiş için önemli adımlar atılıyor.

TARIM VE HAYVANCILIKTA YENİ TEDBİRLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı üretimde alınacak tedbirleri duyurdu.

Bu tedbirlere göre kümes girişlerinde dezenfektan bulundurulması ve çalışırken asla sigara içilmemesi şartı konulacak.

Tarımsal üretim sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi öncelikli tedbirlerden olurken, kişisel bakım ve hijyenin de ön planda tutulmasına karar verildi.

İşte açıklanan tedbirler şu şekilde:

Tarımsal faaliyet öncesi ya da mola sonrası eller 20 saniye boyunca yıkanacak.

Tarımsal üretim sırasında sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Çalışma süresi boyunca asla sigara içilmeyecek.

Seralar, ahırlar, ağıllar sık sık havalandırılacak.

2 METRELİK SOSYAL MESAFE KURALI DEVREDE

Hayvanların temizliğine özen gösterilecek.

Alet ve ekipmanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

İş kıyafetleri, koruyucu eldiven ve maskelerin yanı sıra tabak, bardak ve havlu gibi eşyalar asla ortak kullanılmayacak.

Tarımsal üretim sırasında 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Tarım işletmelerinde, çalışan, tedarikçi ve bakanlık personeli dışındaki kişilerin tarlaya girişine izin verilmeyecek.

Tedbirler kaldırılana kadar insan yoğunluğunun olduğu yerlere gidilmeyecek.





KÜMES GİRİŞLERİNDE DEZENFEKTAN BULUNDURULACAK

Hayvancılık işletmelerinde daima özel kıyafetler giyilecek.

İşletmelerde dezenfektanlı ayak banyoları kullanılacak.

Kümes ve mezbahaların girişlerinde dezenfektan bulundurulacak.

Kümeslerin ve mezbahaların olduğu işletmelere girişte araçlar için dezenfektan havuzu oluşturulacak.





MASKE KULLANIMI ZORUNLU HALE GELDİ

Gıda işletmelerinde her müşteriden sonra pos cihazı dezenfekte edilecek.

İşletme girişlerinde dezenfektanlı paspas bulundurulacak.

Çalışanlar mutlaka maske kullanacak.

Ekmek ve çeşitleri ile diğer unlu mamullerle hazır ambalajlı olarak tüketiciye sunulacak.

Unlu mamuller ya da ekmeği müşteriye teslim eden personel ile para alışverişini yapan personel farklı kişiler olacak.

Koronavirüs belirtisi gösteren personel çalıştırılmayacak.