Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden ayrıldı

4 yıldır yürüttüğü Bakanlık görevinden ayrıldığını açıklayan Bekir Pakdemirli, yeni Bakanın Vahit Kirişçi olduğunu belirtti.

2018 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yürüten Bekir Pakdemirli, görevinden affını talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Pakdemirli görevinden ayrılırken, yeni bakanın Vahit Kirişçi olduğu belirtildi.

"BAKANLIK GÖREVİMDEN AYRILMIŞ BULUNUYORUM"

Görevinden ayrıldığını Twitter hesabından paylaşan Bekir Pakdemirli şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tendipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum."