Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yangınla mücadele mesajı: 7/24 yeşil vatan nöbetimiz devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaz döneminde orman yangınlarına dikkat çekti.

AA

Geçen yıllarda yaz döneminde yaşanan orman yangınlarının izleri silinmeye çalışılırken bir yandan da yeni yangınların çıkmasını önlemek için denetimler sürdürülüyor.

Yangınla mücadele için ekipmanların sayısı artırıldı, ek personel istihdam edildi, yangın havuzlarına yenileri eklendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter adresinden yangınla mücadele mesajı paylaştı.

"Orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları gözden geçirildi"

Bakan Yumaklı "7/24 yeşil vatan nöbetimiz devam ediyor." diyerek şu bilgiyi verdi: