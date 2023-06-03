Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı'ya emanet 67. dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı'na İbrahim Yumaklı'nın getirildiği duyuruldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı oldu.

İbrahim Yumaklı kimdir?

1969'da Kastamonu'da dünyaya gelen İbrahim Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatına 1993'te Marshall Boya AŞ'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başladı.

Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya AŞ ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011'de Al Jazeera Türkiye'de çalışmaya başlayan Yumaklı, 2012-2015 yıllarında grubun sahip olduğu TV kanalını yönetti.

Yumaklı, Ocak-Ekim 2016 döneminde Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev aldı.

Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapan Yumaklı, 7 Nisan 2022'den bu yana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı idi.