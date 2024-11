Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan planlı üretim rehberi: 33 soru cevaplandı

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimi artırma çalışmalarına devam ediyor.

Bu alanda atılan adımların en önemlilerinden biri üreticiyi bilinçlendirmek ve desteklemek...

Bakanlık bu kapsamda yeni üretim ve destekleme modeli kapsamında hazırladığı rehberle, bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin merak edilenlere 33 soruda yanıt verdi. Bu kapsamda hazırlanan "Sorularla Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Rehberi" Bakanlığın "www.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden yayımlandı.

Rehberde, tarımsal planlamanın amaçları, desteklemelerdeki değişiklikler, destekleme ödemelerinden nasıl yararlanılacağı, tarımsal arazilerin kiralanması, kadın ve genç çiftçilere sağlanan destekler gibi yeni modelin esaslarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

"YENİ BİR VİZYON OLUŞTURDUK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin değerlendirmesinde, tarıma yapılan yatırımın toplumun her ferdine, vatan toprağının her karışına ve her sektörüne yapılan yatırım anlamına geldiğini bildirdi.

Tarımla ilgili atılan adımların, her alanda iz bırakması nedeniyle uzun vadeli, titiz, hassas bir plan ve programa ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Günübirlik hazırlanan çalışmalar geçmişin birikimini yok etmekle kalmaz, gelecekte büyük sorunların yaşanmasına da neden olabilir.

Bugüne kadar her konuşmada 'Aslında tarımsal potansiyelimiz çok ama tarımda planlamayı bir türlü hayata geçiremedik.' serzenişleri vardı. Biz bu konuda büyük aşama kaydettik, planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdik." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLU GÜÇLÜ TARIMDAN GEÇER"

Yumaklı, tarımsal üretim planlamasının, suyu merkeze alarak hangi alanda hangi ürünün ne kadar ve nasıl üretilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Tarım politikalarımızı hem bugüne hükmedecek hem de geleceğe aktaracak bir vizyonla oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer.' Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için tarımı, verimliliğin, kalitenin, sağlığın, sürdürülebilirliğin ve rekabet edebilirliğin zirvesine çıkarmak amacıyla var gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz.

İŞTE SORULAR VE CEVAPLARI

1. SORU Suyu merkeze alan Tarımsal Üretim Planlamasının amacı nedir?

2. SORU Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında desteklemelerle ilgili neler değişti?

3. SORU Temel Desteğin kapsamı nedir? Kimler alabilir?

4. SORU Planlı Üretim Desteğinden kimler faydalanacak?

5. SORU Su kısıtı desteğinden kimler yararlanacak?

6. SORU Üretimi Geliştirme Destekleri nelerdir?

7. SORU Fark ödemesi destekleri kaldırıldı mı?

8. SORU Planlama kapsamında olmayan ürünler için hangi destekler ödenecek?

9. SORU Mazot ve Gübre Desteği kaldırıldı mı?

10. SORU Destekleme ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

11. SORU Bitkisel üretimde planlama kapsamına alınan ürünler nasıl belirlendi?

12. SORU Yeni destekleme modelinde toprak ve su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliği sağlayacak ne tür tedbirler var?

13. SORU Yeni modelde kaldırılan destekler nelerdir?

14. SORU İşlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiralanması neyi amaçlıyor. Arazilerin ekilip ekilmediği nasıl kontrol ediliyor?

15. SORU Hayvancılıkta yeni destekleme modeli ne gibi yenilikler getirdi?

16. SORU 2024 için Temel Hayvancılık Desteklerinde öne çıkan başlıklar nelerdir?

17. SORU Yeni modelde aile işletmelerine ilave destek koşulları nelerdir?

18. SORU Kadın ve genç yetiştiricilere ilave destek şartları nelerdir?

19. SORU Suni tohumlama, yerli sperma kullanımı, ari işletme ilave destek şartları nelerdir?

20. SORU Hayvancılıkta Planlı Üretim Bölgeleri Desteği kapsamındaki il ve ilçeler nasıl belirlendi?

21. SORU Planlı üretim bölgelerindeki destekleme şartları nelerdir?

22. SORU Tarımsal örgütlerin derecelendirmesi ile ilgili olarak kooperatif ve birliklerin başvuruları ne zaman olacak?

23. SORU Buzağı/Malak Temel Destek ve Genomik Test Destek şartları nelerdir?

24. SORU Kuzu/oğlak desteklemesinde aşı şartı ve hayvanların işletmede kalma süresi nedir? Destekleme için başvuru nereye yapılacak?

25. SORU Yeni destekleme modelinde besilik erkek sığır desteği nasıl sağlanacak?

26. SORU Arıcılık desteklemelerinde gezginci arıcılara her yer değişikliği için ilave destekleme verilecek mi?

27. SORU İpek böceği yaş koza destekleme başvurusu nasıl ve ne zaman yapılmalı?

28. SORU Hastalıktan ari ve AB onaylı üretilen çiğ süte ilave destekleme var mı?

29. SORU Tiftik yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için üreticilere destekleme yapılacak mı?

30. SORU Su ürünleri üretim planlaması yol haritası nasıl olacak?

31. SORU Yeni destekleme modeli su ürünlerinde ne gibi yenilikler getirdi?

32. SORU Tarımsal üretim planlamasıyla ilgili bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

33. SORU Tarımsal üretim planlamasına uyulmaması durumunda yaptırımlar nelerdir?

