Tatil planlayanlar dikkat: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda tatile çıkmaya hazırlananlar, 'Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusunu gündeme taşıdı. İşte üç büyük il için yapılan hava tahmini...

ensonhaber.com

11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine kısa bir süre kaldı.

Şimdi ise yurtta Ramazan Bayramı telaşı hakim.

3 gün sürecek olan bayramda resmi tatil ise 9 gün oldu.

Hava durumu araştırılmaya başlandı

Bunun üzerine kimileri tatil planları yapmaya başlarken kimi vatandaşlar ise yaşadıkları şehri terk etmiyor.

Hal böyle olunca bayramda hava durumunun nasıl olacağı da merak edilmeye başladı.

İşte üç büyük ilde bayramda hava tahmini raporu...

İstanbul

İstanbul’da 9 Nisan 2024 arefe günü kapalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bayramın ilk günü olan 10 Nisan 2024 Çarşamba günü ise güneşli havanın etkisini hissettirmesi öngörülüyor.

Megakent’te bayramın üçüncü günü ise yağışlı geçecek. Cuma günü başlayan yağış etkisini cumartesi günü de devam ettirecek.

İzmir

İzmir’de ise bayramın son gününe kadar güneşli hava hakim olacak.

Bayramın son günü sıcak hava yerini kapalı havaya bırakacak, cumartesi günü ise kent genelinde yağışlı geçecek.

Ankara

Ankara’da da İstanbul gibi bayramda kapalı olacak. Bayramın ilk günü olan 10 Nisan 2024 Çarşamba gününün güneşli olacağı Başkent’te diğer günler ise kapalı geçecek.