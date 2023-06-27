Tatilcilerin gözdesi! Antalya'da araç kuyruğu 2 kilometreyi buldu Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonların arttığı kentte, araç girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

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DHA

Turizmin gözdeleri Kurban Bayramı öncesi canlandı.

Bayram ziyaretlerinde rekor seviyelere ulaşması beklenen kentlerden biri de Antalya oldu.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, her bütçeye uygun tesisleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil için tercih ettiği kentte arefe gününde de gelişler devam ediyor.

Ekipler görevde

Yalnızca hava yoluyla değil, kara yoluyla da tatilcilerin gelişi sürüyor. Kente kara yoluyla gelenler 7 giriş noktasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tek tek durdurulup kontrol ediliyor.

Sürücü ve yolcuların genel bilgi taramalarının (GBT) yanı sıra araçlarda da arama yapılıyor.

2 kilometrelik araç kuyruğu

Kentin kuzey giriş noktası olan Döşemealtı ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri ortak uygulama yaptı.

Yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken jandarma ekipleri sürücülere ve yolculara çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

İstanbul, Eskişehir, Edirne, Sakarya, Ankara başta olmak üzere yurdun farklı bölgelerinden gelen tatilciler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

"Çok memnun kaldık"

Kente tatil için gelen Oğuzhan Kayhan, denetimlerden memnun olduğunu belirterek gece boyunca yolda çok sayıda denetimden geçtiklerini ifade etti.

Bursa'dan gelen Mehmet Akdemir ise Antalya'da bir hafta tatil yapacaklarını söyledi.

Karşısında jandarma ekibini kolonya ve çikolata ile gören Mustafa Özgür Tunalı da “Çok şaşırdık, çok memnun kaldık. Kemer'e gidiyoruz. Yolculuk güzel geçti." diye konuştu.

Eskişehir'den Antalya'ya gelen Sertan Kömür de, “Sürekli bir uygulama olsun bence. Şeker çikolata görünce şaşırdık ama iyi oldu." ifadesini kullandı.

Sayı artıyor

Bu arada, bayram öncesi uygulama noktasından geçen araç sayısı da arttı.

Bayram öncesinde günde yaklaşık 3 bin 500 aracın giriş yaptığı noktada sayı 5 bine çıktı. Günlük giriş yapan araç sayısının daha da artması bekleniyor.