Tatile çıkamayan İstanbullular için yakın rotalar: Adalar, Edirne, Bursa... Bayram tatilinde İstanbul'da kalan vatandaşlar için alternatif birçok rota bulunuyor. İşte şehre yakın en gözde ve en sakin bölgeler...

ensonhaber.com

Ramazan Bayramı yaklaşıyor...

Yurt genelinde tatil heyecanı yaşanıyor.

Binlerce vatandaş, 9 günlük tatili değerlendirmek adına rotalar çizerek plan yapmaya başladı.

Yurdun dört bir yanında tatil hareketliliği

Yurdun dört bir yanında hem vatandaşlar hem de turizmciler harekete geçti.

Dün (Cumartesi günü) başlayan tatil nedeniyle İstanbul'da sakinlik başladı. Tatillerini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.

İstanbullular için alternatif rotalar

Kimileri ise 9 günlük tatilde İstanbul'da kalmayı tercih etti. Ancak yakın rotalar, tatilde rehber ailenize rehber olabilir.

İşte günübirlik ya da birkaç gün kalabileceğiniz, megakente en yakın tatil rotaları...

Adalar

İstanbul'dan vapur yolculuğuyla ulaşılan Adalar, en çok tercih edilen bölgelerden biri.

Yaz aylarında da yoğun ilgi gören ve şimdilerde de bahar ayları nedeniyle adeta cıvıl cıvıl olan Adalar'da günübirlik doyasıya vakit geçirmek mümkün.

Öte yandan bölgede bulunan butik otellerde de konaklama imkanı var.

Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'dan oluşan Adalar bölgesinde bisiklet turları, elektrik araçlarla gezmek büyük keyif verecektir.

Bursa

Yine İstanbul'a yakın mesafede olan Bursa'nın en sevilen turistik bölgesi, Cumalıkızık Köyü.

Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik turlarla ziyaret ettiği köyde, yöre halkı ev yapımı reçeller, el işi iğne oyası tülbentler ve çeşitli hediyelik eşyalar satıyorlar.

Taş ve ahşap yapımı renkli evler, fotoğraf severlere eşsiz fon oluyor.

Gözlemeleriyle meşhur olan bölgede, köy yaşamını deneyimlemek de mümkün.

Köy, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yalova

2 saat uzaklıktaki Yalova'nın birçok bölgesi tatilciler için uygun. Bunlardan biri de Çınarcık.

Deniziyle meşhur olan bölgede yürüyüş yapmak, alışveriş yapmak, eğlence merkezlerinde vakit geçirmek oldukça keyif verecektir.

Çocuklar için de uygun olan Çınarcık'ta, havaların uygun olması durumunda denize girmek de mümkün.

Öte yandan bölge civarında termal kaplıcalar için de çok seçenek bulunuyor.

Edirne

Komşu ülkelerin alışveriş için sık sık tercih ettiği kentte, manevi ve tarihi ziyaretler yapmak için çok seçenek bulunuyor.

Hemen her bir sokağında tarihi bir gezinti yapılan Edirne'de, ciğer keyfi yapmak da eşsiz bir deneyim sunuyor.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii olmak üzere diğer tarihi mekanlar da vakit geçirmek tatilinizi dolu dolu geçirmeniz için iyi bir seçenek.

Bolu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı...

Gölcük'e gelenler göl manzarasını izleyerek, temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkarma imkanı buluyor.

Yeşil alanlarda piknik yaparak, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek de mümkün.