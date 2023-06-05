Tatile çıkan CHP'li Mahmut Tanal'ın paylaşımına muhaliflerden tepki yağdı Seçimlerde alınan sonuçların ardından hayal kırıklığına uğrayan muhalif seçmenler 'değişim' talep ederken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tatile çıktı. Tanal'ın fotoğraflı paylaşımına sosyal medyada tepki gösterildi.

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Türkiye, 2 kez sandık başına gittiği seçimleri geride bıraktı.

Cumhur İttifakı seçimlerin kazananı olurken, Millet İttifakı bir kez daha hüsrana uğradı.

Seçimlerin hemen ardından çalışmaya koyulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlıca 67. dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni belirleyerek kamuoyuna duyurdu.

Bir taraf hız kesmeden çalışmalara başladı, diğer tarafta tatil paylaşımları...

Özellikle Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan hamleleri epey ses getirirken, yeni bakanların hepsi vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da AK Parti'ye 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başlanması talimatını verdi.

Ancak muhalefette bu durumun tam tersi yaşanıyor.

Son olarak CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, seçimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde aldı.

Tatile çıkıp paylaşım yaptı: Takipçilerinden tepki yağdı

Twitter hesabından deniz kenarından bir fotoğraf paylaşan Tanal, takipçilerine iyi haftalar diledi.

Tanal paylaşımına, "Günaydınlar. Sağlıklı ,huzurlu ve esenlikler dolu bir hafta diliyorum." notunu düştü.

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de değişim isteyen muhalif seçmen ise Tanal'ın paylaşımına isyan etti.

Hiçbir şey olmamış gibi tatile çıkılmasına isyan eden sosyal medya kullanıcıları, Tanal'ı mesaj yağmuruna tuttu.

Bir tepki de Ece Üner'den

Öte yandan ünlü haber spikeri Ece Üner de Mahmut Tanal'ın paylaşımına tepki gösteren isimlerden oldu.

Üner isim vermeden, "Adam kazandığının ertesi günü 'çalışın, çalışın, daha çok çalışın' diyor. Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil…" paylaşımında bulundu.