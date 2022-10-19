Tayfun Balistik Füzesi özellikleri nelerdir? Menzili ne kadar? Yunanistan'ı korkutan füze!

Tayfun Balistik Füzesi özellikleri nelerdir? Menzili ne kadar? Yunanistan'ı korkutan füze!

Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin yeni nesil kısa menzilli balistik füzesi (SRBM) Tayfun ile dün bir test atışı gerçekleştirildi. Test sonrası füzenin özellikleri meraj uyandırdı..

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın “Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi” kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Balistik Füzesi dün sabah saatlerinde test edildi.

Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun ‘Kısa Menzilli Balistik Füze’ (SRBM) sisteminin test atışı Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de yapıldı.

Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun' isimli balistik füze Sinop açıklarına fırlatıldı. Tayfun 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı

Yunanistan basınında geniş yankı bulan Tayfun Balistik Füzesi hakkında "Türkiye'den güç gösterisi" ve "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı." gibi ifadeler kullanıldı.

Tüm bu olaylardan sonra Tayfun Balistik Füzesi hakkında detaylar merak uyandırdı. İşte Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Balistik Füzesinin özellikleri

Tayfun Balistik Füzesi özellikleri neler?

Tayfun Balistik Füzesi 300 km'den az menzile sahip bir füzedir. Bu sebepten ötürü kısa menzilli balistik füze olduğu tahmin ediliyor. İşte füzelerin mesafelerine göre girdiği sınıflar;

- Kısa Menzilli Balistik Füze: 300 ile 1000 km menzil aralığında olan balistik füze sistemidir.

- Orta Menzilli Balistik Füze: 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan balistik füze sistemidir.

- Uzun Menzilli Balistik Füze: 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip balistik füze sistemidir.

- Kıtalararası Balistik Füze: 5000 km ve üzeri menzile sahip olan balistik füze sistemidir.