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TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı

TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2002 yılından bu yana toplam 2 bin 754 düzenlemeyi yasa haline getirdi.