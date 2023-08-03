TBMM, 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun 8 Ağustos Salı günü toplanması için çağrıda bulundu.

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TBMM tekrar toplanıyor...

CHP, dün Muğla Akbelen'de yaşananları görüşmek üzere tüm muhalefet partileriyle birlikte TBMM Genel Kurulu’nu 8 Ağustos Salı günü olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Bu çağrıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt geldi.

8 Ağustos'ta toplanıyorlar

CHP’nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Geçtiğimiz hafta olağanüstü toplanmıştı

14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine 25 Temmuz'da Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı.

Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi.

ÖTV ve KDV artışları görüşüldü

Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı.

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Genel görüşme talebi kabul edilmedi

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.