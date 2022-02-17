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    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP’li Güzel için toplandı

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması tezkerelerini görüşmek üzere toplandı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:09
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    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP’li Güzel için toplandı

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması tezkerelerini görüşmek üzere Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

    Beyazıt, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilgili dosyaları ve hazırlık komisyonu raporları olduğunu kaydederek, komisyonun 20 Ocak tarihinde toplandığını ve hazırlık komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

    SAVUNMASINI BAŞKA BİR VEKİL YAPACAK

    Beyazıt, hazırlık komisyonunun raporunu 8 Şubat tarihinde verdiğini de sözlerine ekleyerek, toplantı gündeminin milletvekillerine gönderildiğini ifade etti.

    Komisyon Başkanı Beyazıt, HDP'li Güzel’in savunmasını HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin yapacağını da sözlerine ekledi.

    Komisyon toplantısı, Beyazıt'ın açıklamalarının ardından basına kapalı devam etti.

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP’li Güzel için toplandı #1


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