TBMM Başkanı Mustafa Şentop Üsküdar'da oyunu kullandı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar'da kullandı.

AA

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için sandık başında.

Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'na gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullanacağı 3295 nolu sandığın bulunduğu sınıfın önünde sırada beklerken vatandaşlarla sohbet etti.

Oy kullanacağı sınıfa giren Şentop sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Eşi ve kızları eşlik etti

Şentop'a ayrıca eşi Sabriye Şentop, kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop eşlik etti.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Şentop kabine geçip oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa attı.

"Memleketimiz için, Türkiye için hayırlı olsun"

Şentop, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle bütün seçmenler ve vatandaşlar için kolaylıklar dilediğini belirterek şunları söyledi: