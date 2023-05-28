TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Türkiye, ikinci tur seçimlerinde sandık başına giderek kararını verdi..
Hem yurt dışı hem de yurt içinde yoğun bir katılım gerçekleşti.
Kullanılan oyların sayılması sonucu resmi olmayan verilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara farkla geçerek liderliği sağladı..
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.
Vatandaşlar sokaklara inerken, yurt dışı ve yurt içinde siyasi isimler kutlama mesajları yayınlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik isimlerden biri de TBMM Başkanı Mustafa Şentop oldu..
"Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebriklerini ileten Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.
Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' arayarak tebrik ettim.
Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun.