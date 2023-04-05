TBMM Başkanı Şentop'tan Meral Akşener'e tepki: Elindeki mermileri yere atarak şov yaptı Şentop, "Vermek istediği mesaj, millet iradesine büyük bir saygısızlık" dedi.

AA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında elindeki mermileri yere attı.

Akşener'in tavırlarına TBMM Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi.

"Millet iradesine büyük saygısızlık"

Yazılı açıklamada bulunan Şentop, Akşener'in şov yaptığını, bu hareketin millet iradesine saygısızlık olduğunu söyledi:

Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

"Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir"

Şov amacıyla dahi olsa yapılan hareketi esefle kınadığını belirten Şentop, şöyle devam etti:

Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir.



Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır.

"Siyasete ve Meclis'e büyük zarar verir"

Mustafa Şentop, toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Meclis'te şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesinin; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesinin her şeyden önce siyasete ve Meclis'e büyük zarar vereceğini kaydetti.

Şentop'tan çağrı: Meclis'in saygınlığına yakışır şekilde hareket edilmeli

Bu noktada en büyük hassasiyeti milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanlarının göstermesi gerektiğini vurgulayan Şentop, özellikle seçimlere yaklaşılan süreçte, herkesi Meclis'in saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet etti.