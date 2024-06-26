TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın milli maç heyecanı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi kapatmayı unuttu.

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Haber Merkezi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, bu akşam Hamburg'da Çekya ile karşı karşıya geldi..

Çekya'yı 2-1 mağlup eden Milliler, bu sonuçla grubu ikinci bitirdi ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Tüm ülkede olduğu gibi TBMM Genel Kurulu'nda da büyük bir heyecan vardı..

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yapılmasıyla Genel Kurul sonlandı.

Oturumun bitmesi, maçın başladığı saate denk gelmesi tatlı telaşa neden oldu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, oturum kapanışı konuşması yaparken birleşimi kapatmayı unuttu.

Milli maç heyecanıyla birleşimi kapatmayı unuttu

Milli maç heyecanına kapılan Adan, şu ifadeleri kullanarak koltuğundan kalktı:

Sayın milletvekilleri, Avrupa Şampiyonası'nda biraz sonra sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'mıza yürekten başarılar diliyoruz. Gazi Meclisi'mizin milletvekilleri olarak tüm futbolcularımızın yanında olduğumuzu belirtiyor, bugün alacakları güzel sonuçla aziz milletimizi sevince boğacaklarına inanıyoruz, yaşasın Türkiye.

Dönerek birleşimi kapattı

Adan, daha sonra yapılan uyarı sonucu yeniden koltuğuna oturarak birleşimi kapattı:

Gündemimizdeki konular tamamlanmıştır. Alınan karar gereğince, kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Yazar - Dilay Kaynak