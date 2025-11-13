TBMM, çocukların suça sürüklenmesini incelemek için komisyon kuracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamuoyunun gündeminde yer alan suç işleyen çocuklar konusu tartışılmaya devam ediyor.

TBMM konuyu gündemine getirmeye hazırlanıyor.

"SUŞ İŞLEYEN ÇOCUKLAR"

AK Parti ve diğer siyasi partilerin TBMM Genel Kuruluna sunacağı ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

3 AY ÇALIŞILACAK

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek.

Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.