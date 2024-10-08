TBMM Genel Kurulu'nda kapalı İsrail oturumuna geçildi TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı, hükümetin bilgilendirme yapacağı görüşmeler için kapalı oturuma geçti. 5 saat süren kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayınlanabilecek.

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AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail tehdidi gündemiyle bir araya geldi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, Danışma Kurulu'nun konuyla ilgili önerisini okuttu.

KAPALI OTURUMA GEÇİLDİ

Öneriye göre, bugünkü birleşimde, TBMM İçtüzüğüne göre yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika süre verildi.

TBMM'de grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verildi.

Genel Kurul'da, yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalar ile takip eden konuşmaların ardından gündeme geçildi.

BASIN BÜROLARI VE KULİSLER BOŞALTILDI

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini belirtti.

İdare amirlerinden salonun boşaltılmasını isteyen Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.

KAPALI İSRAİL OTURUMU 5 SAAT SÜRDÜ

Kapalı oturuma geçildiği içinnyeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler salon dışına çıkarıldı.

Meclis'teki Genel Kurul salonuna bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti. Oturum yaklaşık 5 saat sürdü.

TUTANAKLAR 10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturuma; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Divan üyelerinin, oturumda Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkı taktığı görüldü.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayınlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)