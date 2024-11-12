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Haber Merkezi

Siyasette kayyum gündemi devam ediyor.

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinin DEM Partili başkanlarına, terör örgütü soruşturması başlatıldı.

Bu karar kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından 3 belediyeye kayyum atandı.

Kayyum kararı TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

KAYYUM KAVGASI

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasının haklı olduğunu söylemesi DEM Parti sıralarını kızdırdı.

DEM Parti serte tepki gösterirken, parti adına kürsüye Sırrı Sakık çıktı.

KARŞILIKLIK BAĞIRARAK TARTIŞTILAR

Karşılıklı atışmaların yaşandığı kavgada DEM Partili Sakık, AK Parti sıralarına dönerek, “Hem talancı hem de yalancısınız” ifadelerini kullanınca bu kez AK Parti sıralarından tepki yükseldi.

Bunun üzerine bir süre sakinleştirilmeye çalışılan milletvekilleri, karşılıklı bağırarak tartıştı.

TARTIŞMA SONRASI OYLAMA YAPILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in söz aldığı tartışmanın sonrasında oylamaya geçildi.