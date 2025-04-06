TBMM gündemi yeni haftada da yoğun: Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu' geliyor

TBMM, Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun mesaisine kaldığı yerden devam edecek.
AK Parti'nin hazırladığı iklim kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.
HER İLDE 'İL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOORDİNASYON KURULU' KURULACAK
Teklif ile her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak.
Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak.
Düzenleme ile sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK
Yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı da artırılacak.
Su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak üzere gerekli planlamalar yapılacak.
KOMİSYON GÜNDEMİ
Meclis'te komisyonlarda da yoğun mesai sürecek. Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu yeni haftada 2 toplantı yapacak.
Yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alınacak.
Yapay Zeka Araştıra Komisyonunda da Adalet Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra uzmanlar sunum yapacak.
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