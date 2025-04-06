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TBMM gündemi yeni haftada da yoğun: Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu' geliyor

TBMM gündemi yeni haftada da yoğun: Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu' geliyor TBMM, Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun mesaisine devam edecek. AK Parti'nin hazırladığı iklim kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Düzenleme, iklim değişikliği ile etkin mücadeleye olanak sağlayacak.