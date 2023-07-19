TBMM olağanüstü toplanıyor 1 Ekim tarihine kadar tatile giren TBMM'ye olağanüstü çağrı geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25 Temmuz'da Meclis'i toplantıya çağırdı.

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Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri KDV ve ÖTV zamları.

Art arda gelen zamlar sonrasında CHP Grup Grup Başkanı Özgür Özel, 1 Ekim tarihine kadar tatile giren Meclis'e çağrı yaptı.

Olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe sunuldu.

Numan Kurtulmuş Meclis'i toplantıya çağırdı

Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i toplantıya çağırdı.

Kurtulmuş, Genel Kurul üyelerini 25 Temmuz saat 15.00'te toplantıya çağırdı

ÖTV zammı akaryakıtı vurdu

Zamlardan en çok etkilenen sektör ise akaryakıt.

Buna göre, 15 Temmuz gecesi benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05’e yükseldi.

ÖTV artışından sonra benzinin litresi 35 TL’ye, motorinin litresi ise 33 TL’ye kadar çıktı.