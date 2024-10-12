TBMM TV, yeni dönemde nostaljik yapımları ekrana taşıyacak

AA

Yeni yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı uygulamalar devreye alınacak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM TV yeni yayın döneminde farklı içeriklerle izleyiciyle buluşacak.

GEÇMİŞE YOLCULUK YAPILACAK

Anadolu topraklarında yaşamış kadim uygarlıkların meclis binası olarak kullandığı mekanlar, "Anadolu'nun Kadim Meclisleri" programı ile ekranlara taşınacak.

TBMM’de görev yapan mevcut dönem milletvekillerinin siyaset dışındaki farklı yönleri, "Meclis'ten Portreler" adıyla yayınlanacak.

Geçtiğimiz yasama yılından başlayan "Demokrasinin Yüzleri" belgeseli yeni dönemde de geçmiş dönem milletvekillerinin hayat hikayeleri, siyasi hayatları ve Türk siyasi hayatındaki kırılma dönemlerine ilişkin şahitlikleri ile yakın tarihe ışık tutacak.

MECLİS'TE BİR GÜN PROGRAMI DEVAM EDECEK

TBMM'yi ziyaret eden misafirlerin tecrübelerini yansıtan, "Meclis'te Bir Gün" programı da yeni dönemde devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama ve denetim faaliyetleri ile Anayasa ve İçtüzük ile ilgili detaylı bilgilerin verileceği "Meclis Sözlüğü" yeni yayın döneminde yayınlanacak programlar arasında yer alacak.

NOSTALJİ PROGRAMI

Siyasetçilerin geçmiş dönemlerde Genel Kurulda yaptığı konuşmalardan kesitler aktaran, "Nostalji" programı da yeni dönemde TBMM Televizyonu ekranlarına gelecek.

Toplumun, gelenek, görenek, dil, müzik, dans, el sanatları başta olmak üzere manevi unsurlarının anlatıldığı "Somut Olmayan Kültürel Miras" programı da yeni yapımlar arasında yer alacak.

TBMM TV'de, canlı olarak yayınlanan Genel Kurul çalışmaları ile haber bültenlerinde sunulan komisyon ve basın toplantılarının yanı sıra, "Meclis Binaları", "Tarihte Bu Hafta", "Bestekar Milletvekilleri" ve "Antik Kentler" gibi programlar da izleyiciyle buluşacak.