TBMM'de 6. grup kuruldu: Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı

Seçim sonrası muhalefette ilişkiler belirginleşiyor.
CHP listelerinden TBMM'ye giren partilerin grup kuracağı beklentisi gerçekleşti.
Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, TBMM'nin 6. grubu olma konusunda anlaştı.
DEVA gruba katılmadı
TBMM'de yeni dönemin başlamasının ardından gündeme gelen konu çerçevesinde DEVA Partisi de görüşmelere katılmış fakat anlaşma sağlanamamıştı.
Karamollaoğlu ve Davutoğlu birlikte açıkladı
Bu kapsamda 2 partinin 10'ar milletvekilinden oluşan grup kararını, genel başkanlar Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu duyurdu.
İlk grup toplantısının gelecek hafta gerçekleştirileceği bilgisini veren Ahmet Davutoğlu, grup başkanının Gelecek Partisi'nden olacağını da belirtti.
Kameraların karşısına geçen iki lider açıkalamalarda bulundu.
"Millet güçlü alternatifler görmek arzusunda"
Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu:
"Seçmen, aslında çok büyük bir oy farkı olmaksızın, güçlü alternatifler görmek arzusunda. 14 Mayıs sonrası karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında denetim gücünü artırmak için birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet-Gelecek ittifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır.
Görüş ayrılıkları doğaldır. Şu an Türkiye'deki atmosfer bir araya gelmeyi, söz konusu dağınıklığı ortadan kaldırmayı zorunlu kılıyor.
Karamollaoğlu ile birçok görüşme yaptık. Önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bu protokole imza attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı vereceğiz."
"Biz bir araya gelmeyi bir ihtiyaç olarak gördük"
Karamollaoğlu ise "Meclis'te grup oluşturacak milletvekilimiz var. Biz bir araya gelmeyi bir ihtiyaç olarak gördük. Tek tek milletvekillerimiz fikirlerini gündeme getirebilirlerdi ama grup olmadan yapılacak çalışmalar çok zayıf kalıyor. Türkiye sathında teşkilat yapısına sahibi olduğumuz için bizim çatımız altında grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi çalışmalar yapan grup bu grup olacak." ifadelerini kullandı.