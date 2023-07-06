TBMM'de 6. grup kuruldu: Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı

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Seçim sonrası muhalefette ilişkiler belirginleşiyor.

CHP listelerinden TBMM'ye giren partilerin grup kuracağı beklentisi gerçekleşti.

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, TBMM'nin 6. grubu olma konusunda anlaştı.

TBMM'de yeni dönemin başlamasının ardından gündeme gelen konu çerçevesinde DEVA Partisi de görüşmelere katılmış fakat anlaşma sağlanamamıştı.

Bu kapsamda 2 partinin 10'ar milletvekilinden oluşan grup kararını, genel başkanlar Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu duyurdu.

İlk grup toplantısının gelecek hafta gerçekleştirileceği bilgisini veren Ahmet Davutoğlu, grup başkanının Gelecek Partisi'nden olacağını da belirtti.

Kameraların karşısına geçen iki lider açıkalamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu:

"Seçmen, aslında çok büyük bir oy farkı olmaksızın, güçlü alternatifler görmek arzusunda. 14 Mayıs sonrası karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında denetim gücünü artırmak için birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet-Gelecek ittifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır.



Görüş ayrılıkları doğaldır. Şu an Türkiye'deki atmosfer bir araya gelmeyi, söz konusu dağınıklığı ortadan kaldırmayı zorunlu kılıyor.



Karamollaoğlu ile birçok görüşme yaptık. Önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bu protokole imza attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı vereceğiz."