ANKA

TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi...

"Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin" kabul edilmesinin ardından "Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı" konusu, AK Parti ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yarattı.

Söz alarak kürsüye çıkan DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın fotoğraflarını göstererek şu ifadeleri kullandı:

Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan petrol akıtan bir ikili var burada. Onlar eleştiriyorlar bazı şeyleri, iklimi eleştiriyorlar. İsrail'i de eleştiriyor. Tayyip Erdoğan Bakü'de ama bu ikili, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan İsrail'e petrol akıtıyor; Erdoğan da varil başına 80 sent komisyon alıyor.



Arkadaşlar yani bu nasıl bir haldir, anlamak mümkün değil. Şu hali açıklayabilecek birisi var mı? Siz kalkıp bir petrol ticareti yapıyorsunuz, hiç utanmadan gidip orada 'Kahrolsun İsrail' diyorsunuz, ondan sonra da petroller şırıl şırıl akıyor İsrail'e.

Gergerlioğlu'nun sözleri, AK Partili Zengin'in tepkisine neden oldu.

AK PARTİLİ ZENGİN'DEN TEPKİ: ANLAŞMA AK PARTİ'DEN ÖNCE İMZALANDI

Zengin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan konuya ilişkin bilgi aldığını belirterek, "Bakü-Ceyhan Boru Hattı, 1999 yılında 2 ülke arasında, Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan bir anlaşmayla, uluslararası bir anlaşmayla hayat buldu. Yani AK Parti daha yokken, 2000 yılında TBMM tarafından bu anlaşma onaylandı. Bu anlaşmanın onaylanmasından itibaren muhakkak yapıldıktan sonra Bakü-Ceyhan Boru Hattı'ndan şu anda günlük 700 bin varil petrol akmakta, 700 bin varil. Bu petroller tek bir firmaya değil, farklı firmalara ait petroller ve Bakü-Ceyhan Boru Hattı'ndan geçiyor." dedi.

"BİZ TÜRKİYE OLARAK BU BORU HATTININ İŞLETMESİYLE MÜKELLEFİZ"

Türkiye'nin bu hattan geçen petrollerle ilgili dahli olmadığını belirten Zengin, şöyle devam etti:

Türkiye'nin bu hattan geçen petrollerle alakalı bir dahli söz konusu değil. Biz Türkiye olarak bu boru hattının işletmesiyle mükellefiz yani içinden geçen petrole bizim bir dahlimiz söz konusu değil.

"ELDE EDİLEN GELİR VARİL BAŞINA 1 DOLAR 27 SENT"

Nihayetinde buradan elde edilen gelir varil başına 1 dolar 27 sent civarında bir gelir elde edilmekte ve günlük 700 bin varil olduğunu bir defa daha ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımız, bu boru hattından geçen firmaların tamamıyla görüşüldüğünü ve bu hattan İsrail'e giden petrol akışının olmadığını bir kez daha söyledi.



Şimdi yapılan konuşmada devletin aldığı para değil, hiç utanmadan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın varil başına 80 sent komisyon aldığını söylemek utanç vericidir.

DEM PARTİLİ TEMELLİ: BU PETROL NASIL GİTMİŞ ORAYA UÇARAK MI

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Cumhurbaşkanı'nın şahsi kazancı olarak söylenmemiş. Cumhurbaşkanı bu ülkenin iktidarında olan bu ülkenin varidatıyla ilgili bir mesele ama bunun ötesinde şu var. Azerbaycan'dan bu petrol çıkıyor, İsrail de bu petrolü kullanıyor nedense Türkiye limanındaki işi bir muamma kaplıyor. Azerbaycan petrolü satmış, İsrail de bunu kullanmış bu petrol nasıl gitmiş oraya, uçarak mı gitmiş? Buharlaşmış sonra oradan petrole mi dönüşmüş? İşte esas cevabını vermeniz gereken konu budur." diye konuştu.

SAADET PARTİLİ KAYA: BURGER KING'İ AÇIP AMA BİZ ORADA YEMEK YEMİYORUZ DEMEK

Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Ceyhan- Bakü petrol hattını biz işletiyoruz ama biz petrol göndermiyoruz' demek Rize'deki AK Partili arkadaşların Burger King'i açıp 'ama biz orada yemek yemiyoruz' demesiyle eş değerdir." dedi.

ZENGİN: BURADAN İSRAİL'E GİDEN BİR PETROL GEÇMEDİĞİNİ SÖYLÜYORUM

AK Partili Zengin, "Buradan İsrail'e giden bir petrol geçmediğini Bakanımız adına söylüyorum, grubumuz adına söylüyorum. 3 gün sonra zaten buradan göreceksiniz, bütçe görüşmeleri var ki ayrıca soru olarak da yöneltirsiniz." dedi.

DEM PARTİLİ OTLU: HAYATINIZ YALAN

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Zengin'in açıklamalarına, "Tarih böyle bir şey değil ama. Hayatınız yalan, hayatınız yalan. Filmini çektiniz, fragmanını izliyorduk biz milletvekili olmadan önce, şimdi de oturup filmini izliyoruz." cevabını verdi.

CHP'Lİ EMİR: İŞ, VARİL BAŞINA 80 SENT ALDIĞINIZDA ASLA GERİ ADIM ATAMIYORSUNUZ

CHP'li Emir de, "İstanbul Sözleşmesi'nden, gecenin bir vakti, bir imzayla çekiliyorsunuz, 'Uluslararası sözleşmeyi saymıyorum' diyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiğinizi iddia ediyorsunuz ama iş, varil başına 80 sent aldığınız ve İsrail'i rahatsız edecek bir karara gelince asla adım atamıyorsunuz." dedi.