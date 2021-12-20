TBMM'de bütün otoparklar vekillere ayrıldı, vatandaşa yer kalmadı

TBMM yerleşkesinde açık ve kapalı bütün otoparklar milletvekilleri ve Meclis yöneticilerine ayrılınca vatandaşlar yer bulma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı.

TBMM Halkla İlişkiler Binası altında yer alan 3 katlı otapark 600 milletvekiline ayrıldı.

Yaklaşık 1000 otorak kapasiteli alan boş kalmasına rağmen danışmanların girmesine dahi izin verilmiyor.

Ana bina yanındaki kapalı otoparkları ve meclis yerleşkesindeki açık bütün otoparkları da milletvekillerine ayırınca park sorunu Meclis'te kaosa dönüştü.

Meclis'te personel için ayrılan çok katlı otaparka, danışmanlar da yönlendirilince personel otoparkında da adım atacak yer kalmadı.

Tüm otoparklar vekillere ayrıldığı için Dikmen Kapı girişinde vatandaşlar için ayrılan otoparka da personel yönlendirildi.

Meclisi ziyaret etmek isteyen ziyaretçiler ise yer bulamayınca ya kilometrelerce uzaktaki otoparka aracını park edip yürümek zorunda kalıyor ya da beklemek zorunda kalarak otoparktan bir araç çıkınca yer bulabiliyor. Bu da özellikle grup toplantılarını olduğu günlerde vatandaş için çileye dönüşüyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Meclis'teki otopark sorununun çözümü için şu öneriler sunuldu:

Dikmen Giriş Kapısındaki Otopark sadece vatandaşlara ve ziyaretçilere ayrılmalı.

Milletvekillerine oda numaralarına göre park yeri tahsis edilmeli.

Odası ana binada olanlara ana bina otaparkında, halkla ilişkiler binasındaki milletvekillerine halkla ilişkiler binasında yer tahsis edilmeli.

Servis güzergahları ve saatleri personel için yeniden ele alınmalı servis kullanan personelin kaydı tutulmalı.

Boş şekilde bekletilen otaparklara milletvekili danışmanları için yer ayrılmalı.