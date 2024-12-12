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Haber Merkezi

Meclis'te bütçe maratonu başladı...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hareketli ve gergin geçmesi beklenen Genel Kurul'da mesaiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediliyor.

CHP'Lİ VEKİLİN KİRLİ SU PROVOKASYONU

Oturum yine her zamanki gibi CHP'li vekillerin provokasyonuna sahne oldu.

CHP adına bu görevi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin söz alan CHP’li İlhami Özcan Aygun üstlendi.

ŞİŞEYİ KURUM'UN ÖNÜNE BIRAKMAK İSTEDİ

Elinde Ergene'den getirdiğini iddia ettiği kirli su dolu bir pet şişe ile kürsüye çıkan Aygun, konuşmasının sonunda bu suları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önüne bırakmak istedi.

İşte o anda ortalık karıştı.

MURAT KURUM PROVOKASYONA İZİN VERMEDİ

Aygun'u uyaran Kurum, uyarısı dikkate alınmayınca provokasyonun nesnesi su şişesini eliyle iterek bitirmeye çalıştı.

Bunun üzerine CHP sıraları ayağa kalktı. Genel Kurul'un karıştığı anda devreye TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder girdi.

Önder, oturuma 20 dakika ara verdi.