TBMM'de 'çocukların korunması' komisyonu kuruldu Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimleri için alınacak tedbirlerin araştırılmasına yönelik TBMM'den adım geldi.

Haber Merkezi

Son günlerde yaşanan kan donduran olaylar sonrası TBMM harekete geçti...

Bu kapsamda, TBMM'de AK Parti Grubu'nun önergesi ile çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimleri için alınacak tedbirlerin araştırılması amacıyla komisyon kuruldu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

Önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak olan araştırma komisyonu, bu süreçte, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimleri için alınacak tedbirler üzerine çalışmalar gerçekleştirecek.