TBMM'de 'dostluk köprüsü' oluşturulan ülke sayısı 147'ye ulaştı Meclis'in 28. Yasama Dönemi'nde dostluk gruplarının sayısı 147'ye ulaştı. Bir önceki dönem listede yer almayan Hollanda, El Salvador, Trinidad ve Tobago ile Filipinler de dostluk grubu oluşturulan ülkeler arasında yer aldı.

AA

TBMM, Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülkelerle ilişkilerini, parlamentolar arası dostluk grupları ile geliştiriyor.

Meclis'te 28. Dönem'de dostluk gruplarının sayısı, bir önceki döneme göre artarak 147'ye ulaştı.

En fazla dostluk grubunun kurulduğu kıta 50 ülkeyle Afrika, en az dostluk grubunun kurulduğu kıta ise 2 ülkeyle Okyanusya oldu.

TBMM'de, Avrupa kıtasından 42, Asya kıtasından 32, Kuzey Amerika'dan 10, Güney Amerika'dan 11 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grupları çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı ülkelerle Türkiye arasında uzun yıllardan bu yana parlamentolar arası dostluk grupları faaliyet gösterirken, Trinidad ve Tobago, El Salvador, Hollanda ve Filipinler 28. Dönem'de TBMM'nin dostluk grupları arasına eklendi.

Hollanda ile dostluk grubu

Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, 26. Yasama Dönemi'nde lağvedilmişti.

27. Dönem'de Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulmazken, AK Parti, 28. Dönemde kurulan Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanlığı için Konya Milletvekili Meryem Göka'yı aday olarak belirledi.

AK Parti'den, Türkiye-El Salvador Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanlığı için Giresun Milletvekili Ali Temür, Türkiye-Trinidad ve Tobago Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanlığı için Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Türkiye-Filipinler Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanlığını için AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz aday olacak.

Dostluk grubu kurulan ülkeler arasında İsrail yer almazken, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun 27. Dönem'de Başkanlığını yürüten AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, görevini bu dönemde de sürdürecek.

TBMM kararıyla kurulan dostluk grupları, ülkeler ve parlamentolar arası yakınlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi, işbirliği ve ülkelerin tanıtımı için karşılıklı resmi ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, ülkeler arası dostluğun geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla oluşturuluyor.

Meclisin tüm milletvekillerine açık olan dostluk grupları, asgari 10 milletvekilinin başvurusu üzerine kuruluyor.

Dostluk grubu kurulan ülkeler

TBMM'nin 28. Dönem'de dostluk grubu kurduğu ülkelerin tamamı şöyle:

ABD, Almanya, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Belçika, Benin, İngiltere, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Estonya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kabo Verde, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Küba, Letonya, Liberya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Madagaskar, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Mauritius, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nepal, Nijer, Nijerya, Norveç, Umman, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya, Sao Tome Ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Somali, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Zambiya, Zimbabve.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)