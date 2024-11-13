TBMM'de 'etki ajanlığı' yasa teklifi geri çekildi: Revize edilecek

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TBMM'de çıkması beklenen yeni yargı paketi görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda pakette yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan bir teklif hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda TBMM Danışma Kurulu toplantısında iktidar ve muhalefet partileri grup başkanvekilleri bir araya gelendi.

Toplantı gündeminde Noterlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifinin 16. maddesi olan "etki ajanlığı suçu" düzenlemesi de vardı.

Muhalefet sözcüleri burada da eleştirileri ve tepkileri dile getirdi.

ETKİ AJANLIĞI TEKLİFİ GERİ ÇEKİLDİ

Grup başkanvekillerinin uzlaşıya vardığı belirtilen toplantıda muhalefete, söz konusu maddenin tekliften çıkarılacağı bilgisi verildi.

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak adlandırlan, "Devletin Güvenliği veya Siyasal Yararları Aleyhine Suç İşleme" başlıklı maddesi geri çekildi.

Maddenin, eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği belirtildi.

Söz konusu yasa teklifi, muhalefetin, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun eleştirilerine neden olmuştu.