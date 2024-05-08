TBMM'de gergin anlar: DEM Partili Dindar, AK Partili Baykan'ı tehdit etti TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili Mehmet Baykan ile DEM Partili Mahmut Dindar arasında tartışma yaşandı. Karşılıklı atışma esnasında DEM Partili Dindar, Baykan'ı işaret ederek tehditlerde bulundu.

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TBMM Genel Kurulu, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Meclis kürsüsünde söz alan DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kobani davası üzerinden gündem dışı konuşmaya başladı.

Buna tepki gösteren AK Partili milletvekilleri, oturumu yöneten başkana iç tüzük hatırlatması yaptı.

Söylemlerini sürdüren Koçyiğit'e AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'dan tepki geldi.

"Konuşma adi herif"

"Yalan mı? Yalan değil." tepkisinde bulunan Baykan'a DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, "Yalan tabii, ne konuşuyorsun; konuşma adi herif." cümleleriyle hakarette bulundu.

"Burası Meclis, sakin olalım"

AK Parti sıralarından gelen tepkiler sonrası Mehmet Baykan, "Burası Meclis, sakin olalım, sakin ol." dedi.

Bu sözlerin üzerine hakaretlerini sürdüren Dindar, "Meclis mi bırakmışsınız, hangi Meclis'ten bahsediyorsun, burada hukuk mu var? Meclis'in kararlarını mı uyguluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Bak sen her şeye atlama"

Bu sözlere cevap veren Baykan, "Bak sen her şeye atlama! Sen her şeye atlama oradan, adam gibi dur." tepkisinde bulundu.

"Senin parmaklarını kırarım"

Bu sözlerin ardından Baykan'a tehditte bulunan Dindar, "Elini indir, senin parmaklarını kırarım." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar mı ahlak olur"

Baykan ise bu tehditlere karşılık, "Bu kadar mı ahlak olur; hadi, hadi." dedi.

"Adaplı, hakarete, tehdide varmayan bir dille çalışıyoruz"

Tehdit ve hakaretlerin ardından söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığından bu tarafa zaman zaman ben de konuşmacılara ya da diğer gruplara sözlü müdahalelerde bulunuyorum. Bunu gayet usulüne uygun, adaplı, hakarete, tehdide varmayan bir dille yapmaya çalışıyorum ve uzun yıllara dayalı, devletteki görevlerimiz, özel sektördeki görevlerimizden tecrübelerimizden kaynaklanan nüktedanlık ya da sonrasında diyalog eksikliği bırakmayacak bir şekilde ve muhataplarımla da diyalog kurarak sonrasında işi esprili bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Nitekim, ben daha bugün Cumhuriyet Halk Partisi sıralarındaydım, arkadaşlarımızla sohbet ettik.

"Lafa bakarım laf mı diye, lafı söyleyene bakarım adam mı diye"

Şimdi, tabii, burada DEM Parti’nin Grup Başkan Vekili Hanımefendi konuşurken arkadaşların geriden müdahaleleri oldu. Ben “Yalan mı?” diye söyledikleri bir konuya müdahale etmiştim, tutanaklarda açık, görülecek noktada. Sonra sert ve kavgaya davet eder hâl ve tavırlar olunca “Oturun, oturun.” şeklinde müdahalelerim oldu. Şimdi, şöyle: Bize gelen bu tür tehditkâr ya da kaba, yaralayıcı ifadelere aynı şekilde cevap vermek istemem ama şunu söylemek isterim ki elbette bizim de bize söylenen her lafa verilecek bir cevabımız vardır. Suskunluğumuz varsa asaletimizdendir. Lafa bakarım laf mı diye, lafı söyleyene bakarım adam mı diye.

Sözleri alkış aldı

Mehmet Baykan'ın bu sözleri, AK Parti sıralarından alkış aldı.