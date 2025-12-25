TBMM'de 'Kürt kökenli' tartışması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken TBMM'de tanıdık bir tartışmanın fitili ateşlendi: 'Kürt kökenli...'

İyi Parti'den istifa ettikten sonra yakın zamanda CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, X hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Türkiye’de 'Kürt halkı' diye ayrı bir siyasal özne yoktur. Türkiye’de Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır." şeklinde bir açıklama yaptı.

Dikbayır'ın bu çıkışına TBMM kürsüsünden, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp itiraz etti.

"BİR MİLLETVEKİLİMİZ KÜRT HALKINI İNKAR ANLAMINA GELECEK AÇIKLAMALAR YAPTI"

Alp'in Genel Kurul'da yaptığı konuşmada kullandığı “Geçen hafta bizim bir milletvekilimiz Kürt halkının da inkarı anlamına gelebilecek birtakım açıklamalarla kamuoyuna yansıdı.

Kabul edelim ki bu açıklama bölgede bazı eski endişeleri de körüklemiştir.

Bu açıklamalar karşısında halkımızdan istirhamım şudur: Lütfen siyasal mutabakatı ve toplumsal uzlaşmayı bozmaya yönelik inkara dayalı ırkçı tahrikleri esas almayınız. Her zaman ve her yerde kardeşlik hukukunu esas alınız.” ifadeler, CHP içindeki fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı.

CHP içindeki gerilim TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da yansıdı.

Konuyu komisyona taşıyan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da Dikbayır'ın sözlerine itiraz etti.

"BİZ EŞYAYI ADIYLA ÇAĞIRMAKTAN YANAYIZ"

Beştaş şunları söyledi:

"Yapılan konuşmalarda şuna şöyle demeyelim, buna telefon demeyelim, buna defter demeyelim diye farklı kavramsallaştırmalar var. Amacım polemik yapmak değil. Biz eşyayı adıyla çağırmaktan yanayız. Olması gereken bu.

Bu ülkede 2025 yılında birileri hala yine kökeni yapıştırdılar arkamıza, yine Kürt kökenli demeye başladılar.

"KÖKEN MÖKEN DEMEYİN ALLAH AŞKINA"

Ya el insaf ya. Ya köken möken demeyin Allah aşkına ya.

Kürt'sek Kürt'üz, Türk'sek Türk'üz, Laz'sak Laz'ız, Çerkez'sek Çerkez'iz, Arap'sak Arap. Önemli olan insan olmak ve önemli olan bu çalışmaların sonucunda kimliğimizi ifade etmeye ihtiyaç duymayacağımız bir ülke yaratmak.

Dünya çatışma çözümlerine esas alarak söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde bu tip meselelerde zaten terör kavramı kullanılır. Terör paranteziyle bu iş çözülmez. Çözülemez."