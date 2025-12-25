Yürürlüğe girdi: 1,5 milyon kişinin GSS borcu silindi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet, milyarlarca liralık alacağından vazgeçti...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAMAMININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLDİ

Yasayla birlikte, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar söz konusu dönemlere ilişkin ödenmiş primler ise iade edilmeyecek ve mahsup edilmeyecek.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNDİ

Düzenleme kapsamında, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar liralık GSS primi borcu silinmiş olacak.

Böylece, uzun süredir borç yükü altında bulunan vatandaşların kamuya olan yükümlülükleri ortadan kaldırıldı.

"SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİN KOLAYLAŞTIRILMASI AMAÇLANDI"

Maddenin gerekçesinde, düzenlemenin amacı şu ifadelerle açıklandı:

Prim ödeme yükümlüsü kendisi olan vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlanması, ekonomik ve sosyal anlamda hayatlarına daha sağlıklı devam etmelerini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapılması öngörülmektedir.

GSS PRİMLERİ BİN 981 TL’YE YÜKSELDİ

21 Kasım’da yapılan düzenlemeyle, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan GSS prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarıldı.

Bu artışla birlikte, 780 TL olan aylık GSS primi bin 560 TL’ye yükseldi

1 Ocak itibarıyla asgari ücret artışının da yansımasıyla güncel prim tutarı bin 981 TL olarak belirlendi

GSS NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan geniş bir kesimi kapsıyor.

Sistem; öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlar ve gelir düzeyi belirli bir sınırın üzerinde bulunan vatandaşları da içine alıyor.