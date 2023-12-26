Haberler



Gündem



TBMM'de yılın son mesaisinde emekliye 5 bin lira ikramiye yasalaşacak

TBMM'de yılın son mesaisinde emekliye 5 bin lira ikramiye yasalaşacak TBMM Genel Kurulu'nda yılın son mesaisinde çalışan emeklilere 5 bin liralık ödemeye dair düzenleme görüşülecek. Ayrıca siyasi partilerde yılın son grup toplantıları da yapılacak.