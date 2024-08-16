TBMM'deki kavgada Ahmet Şık ve Alpay Özalan'ın karşı karşıya geldiği an TBMM'deki Can Atalay özel oturumunda Ahmet Şık'ın konuşması sırasında çıkan kavgada Şık ile AK Partili Alpay Özalan'ın karşı karşıya geldiği anların karesi.

Haber Merkezi

TBMM tarihinin en büyük kavgalarından birine sahne oldu.

Milletvekilliği düşürülen TİP'li Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin kararının görüşülmesi için toplanan özel oturumda büyük bir kavga çıktı.

Usul tartışmalarının yaşandığı Genel Kurul'da söz alan TİP'li Ahmet Şık'ın konuşması sırasında kullandığı kelimeler ortamı gerdi.

TBMM'DE KAVGAYI ATEŞLEYEN KIVILCIM

Şık'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye yönelerek Şık'ı yere fırlattı.

Kavganın fitilini ateşleyen ve yumrukların havada uçuşmasına nede olan o ilk anlar objektiflere yansıdı.

Fotoğraflarda Özalan ve Şık'ın boğaz boğaza geldiği görüldü.