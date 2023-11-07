TBMM'den İsrail ürünlerine boykot kararı

İsrail'e yönelik tepkiler ve boykotlar devam ediyor...
Bu boykotların en güçlüsü ise Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Filistin halkının her zaman yanında olan Türk halkı, İsrail ürünlerini almamaya çalışıyor.
Yapılan bu boykotlarla ilgili bir açıklama ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi.
Toplumsal duyarlılığa destek kararı geldi
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.
Ürünler raflardan kaldırıldı
Açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.
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