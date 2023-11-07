TBMM'den İsrail ürünlerine boykot kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail ürünlerini boykot etme kararı aldı. Bu karara göre; lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünleri satılmayacak.

AA

İsrail'e yönelik tepkiler ve boykotlar devam ediyor...

Bu boykotların en güçlüsü ise Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Filistin halkının her zaman yanında olan Türk halkı, İsrail ürünlerini almamaya çalışıyor.

Yapılan bu boykotlarla ilgili bir açıklama ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi.

Toplumsal duyarlılığa destek kararı geldi

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Ürünler raflardan kaldırıldı

Açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)