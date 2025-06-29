TBMM'nin bu haftaki gündemi: Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta, Türkiye’nin ilk İklim Kanunu Teklifi görüşülecek.

Teklif yasalaşırsa, yerel ölçekte İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak. Böylece iklim krizine karşı daha etkili ve organize bir mücadele hedeflenecek.

Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları ile temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için kapsamlı planlamalara gidilecek.

ÜRETİM YAPMAYAN MADENLER KAPATILACAK

Genel Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli düzenleme, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

AK Parti'nin hazırladığı 22 maddelik teklif, yerli ve milli enerji yatırımlarına destek öngörüyor.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenirken, üretim yapmayan maden tesislerinin kapatılması planlanıyor.

HEKİMLERİN ÇALIŞMA ESASLARINA YENİ DÜZENLEME

Yeni haftada Meclis komisyonları da çalışmalarına devam edecek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda sağlık alanında çeşitli düzenlemeler içeren teklif görüşülecek.

Teklifle, hekimlerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma esasları yeniden düzenleniyor. Artık özel hastane kadrosundaki bir hekim, iki farklı sağlık kuruluşunda hizmet verebilecek.

Salı ve çarşamba günleri, siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Siyasi parti genel başkanları, gündeme dair mesajlarını kamuoyuyla paylaşacak.