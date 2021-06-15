TBMM'ye girişte 'aşı kartı' uygulaması

TBMM Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri ziyaretçi alımı aşı kartı ile gerçekleşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yeni bir uygulamaya geçildi.

Uygulamaya göre; Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde 'aşı kartı' zorunluluğu getirildi.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

İki doz aşı olup, aşı kartına sahip olanlar HES kodu ile TBMM'ye giriş yapabilecek. TBMM Başkanlığı'nın yeni aldığı karar bugün başladı.

Meclis'e randevulu olarak gelen ziyaretçiler, Meclis Dikmen Kapı ziyaretçi girişinde kontrol edildi. Vatandaşların önce HES kodu, ardından da e-nabız üzerinden iki doz aşı olduklarına dair oluşan aşı kartlarına bakıldı. Aşı kartı olan vatandaşlar Meclis'e alındı. Aşı kartı olmayanlar ise geri gönderilerek, pazartesi ve cuma günleri ziyaretçi olarak Meclis'e gelebilecekleri bilgisi verildi.