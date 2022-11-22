Petrol
88.26
0.93%
Euro
19.1076
0.17%
Dolar
18.6254
0.03%
Altın
1.044
0.36%
Borsa
4655
1.84%
Bitcoin
300.592
-2.10%
BTXN Coin
5.95
-2.29%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    TC ile öğren | Adıma açılmış dava var mı? Dava ve mahkeme sorgulama E-DEVLET

    Müdahil olduğum ya da adıma açılmış dava var mı diye öğrenmek istiyorsanız e-Devlet Kapısı ile kontrol sağlayabilirsiniz. Peki dava sorgulama nasıl yapılır? İşte dava ve mahkeme sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TC ile öğren | Adıma açılmış dava var mı? Dava ve mahkeme sorgulama E-DEVLET

    Herhangi bir konudan kaynaklı hukuki bir süreç yaşıyorsanız veya yaşama ihtimaliniz varsa, hakkınızda açılmış dava olup olmadığını e-Devlet ile sorgulayabilirsiniz.

    Dava süreçlerinizi yakından takip etmeniz, hem oluşabilecek çok daha ciddi sorunların önüne geçmek hem de yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor.

    Adınıza dava açılmış mı, mahkemeniz var mı öğrenmek ve ona göre hareket etmek için e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz yeterlidir.

    Bir dava dosyasının E-devlet sisteminde karşınıza çıkabilmesi için dosyaya ilişkin verilerin UYAP’a girilmesi gerekir.

    Peki dava sorgulama işlemi nasıl yapılır? Adıma açılmış dava var mı? Mahkeme sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet dava sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

    TC ile öğren | Adıma açılmış dava var mı? Dava ve mahkeme sorgulama E-DEVLET #1

    e-Devlet dava sorgulama

    e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama kısmına "dava dosya sorgulama" yazarak karşınıza çıkacak olan aynı isimdeki bağlantıya tıklamanız yeterli oluyor.

    Yapacağınız sorgulama ile birlikte mahkeme sonucu öğrenme, davanın hangi aşamada olduğunu tespit etme, duruşma tarihini ve saatini öğrenme, davaya katılan sanık, tanık, müşteki ve vekillerin bilgisini görüntüleme, davanın nerede görüleceğini öğrenme gibi pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

    TC ile öğren | Adıma açılmış dava var mı? Dava ve mahkeme sorgulama E-DEVLET #2


    Birce Akalay tesettüre girdi, beğeni butonu çöktü! 'Bu kadar mı yakışır'
    Medya

    Birce Akalay tesettüre girdi, beğeni butonu çöktü! 'Bu kadar mı yakışır'

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Amasya'da kaza geçiren tiyatro ekibinin son sahneleri ortaya çıktı
    Gündem

    Amasya'da kaza geçiren tiyatro ekibinin son sahneleri ortaya çıktı

    Görüş Bildir