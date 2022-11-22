TC ile öğren | Adıma açılmış dava var mı? Dava ve mahkeme sorgulama E-DEVLET

TC ile öğren | Adıma açılmış dava var mı? Dava ve mahkeme sorgulama E-DEVLET

Müdahil olduğum ya da adıma açılmış dava var mı diye öğrenmek istiyorsanız e-Devlet Kapısı ile kontrol sağlayabilirsiniz. Peki dava sorgulama nasıl yapılır? İşte dava ve mahkeme sorgulama ekranı...

Herhangi bir konudan kaynaklı hukuki bir süreç yaşıyorsanız veya yaşama ihtimaliniz varsa, hakkınızda açılmış dava olup olmadığını e-Devlet ile sorgulayabilirsiniz.

Dava süreçlerinizi yakından takip etmeniz, hem oluşabilecek çok daha ciddi sorunların önüne geçmek hem de yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor.

Adınıza dava açılmış mı, mahkemeniz var mı öğrenmek ve ona göre hareket etmek için e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz yeterlidir.

Bir dava dosyasının E-devlet sisteminde karşınıza çıkabilmesi için dosyaya ilişkin verilerin UYAP’a girilmesi gerekir.

Peki dava sorgulama işlemi nasıl yapılır? Adıma açılmış dava var mı? Mahkeme sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet dava sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

e-Devlet dava sorgulama

e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama kısmına "dava dosya sorgulama" yazarak karşınıza çıkacak olan aynı isimdeki bağlantıya tıklamanız yeterli oluyor.

Yapacağınız sorgulama ile birlikte mahkeme sonucu öğrenme, davanın hangi aşamada olduğunu tespit etme, duruşma tarihini ve saatini öğrenme, davaya katılan sanık, tanık, müşteki ve vekillerin bilgisini görüntüleme, davanın nerede görüleceğini öğrenme gibi pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.